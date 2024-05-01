Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda, Karagölet Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen sürücü Yasin A.’nın kontrolündeki 16 BGR 327 plakalı motosiklet, Çavdar Sokak'tan çıkan sürücü Elif Yağmur A.’nın kullandığı 10 ADD 249 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Çarpışmanın sonrası motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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