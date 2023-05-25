Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAL 231 plakalı otomobil ile Y.K.Y’nin (18) kullandığı 35 LGP 86 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.K.Y. yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.K.Y ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası iddiaya göre kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.