Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAL 231 plakalı otomobil ile Y.K.Y’nin (18) kullandığı 35 LGP 86 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.K.Y. yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.K.Y ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası iddiaya göre kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı kulislerden sızdı. Şaban Sevinç açıkladı Siyaset
Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı kulislerden sızdı. Şaban Sevinç açıkladı
Olimpiyat Komitesinde bir garip istifa Spor
Olimpiyat Komitesinde bir garip istifa
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü Güncel
Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü
Şenol Güneş'e basın toplantısı cezası Spor
Şenol Güneş'e basın toplantısı cezası
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler. Sen teröristlerin hamisisin! Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler. Sen teröristlerin hamisisin!
Erdoğan'dan meydan okumaya cevap geldi. Kılıçdaroğlu “Erkek olarak karşıma çıkacaksın” demişti Siyaset
Erdoğan'dan meydan okumaya cevap geldi. Kılıçdaroğlu “Erkek olarak karşıma çıkacaksın” demişti
Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor Spor
Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor