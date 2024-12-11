Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Zonguldak’ın Çaycuma olan motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çarşı merkezinden gelen S.A. idaresindeki 67 ZF 622 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi'ne girmek üzere iken, Nadır mevkiinden çarşı istikametine giden M.B. yönetimindeki 67 ADP 787 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Kazada, motosikletteki sürücü M.B. ve yolcu E.Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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