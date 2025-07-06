Otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı var

Eskişehir'de otomobil ile çarpışması sonucunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, 5 Temmuz tarihinde saat 15.20 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 ABY 015 plakalı otomobil ile 34 EMM 204 plakalı motosikletli kurye çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda kurye yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla kaza mahalline ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından çok sayıda kurye bölgeye gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.