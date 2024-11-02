Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saat 23.10 sıralarında Muratlı-Aşağısevindikli yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilge Ç. yönetimindeki otomobil ile Cevher B. yönetimindeki bir tekstil firmasına ait servis otobüsü çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bilge Ç. ile yan koltukta oturan bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildiler.

Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağlayarak geçişi tek şeritten verdi.