Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kozan, Adana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir traktör ile bir otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralanırken, olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşen olayda, anayola kontrolsüz şekilde çıkan 01 ADN 966 plakalı traktör ile 34 AP 0724 plakalı otomobilin etkili bir çarpışma yaşadığı bildirildi. Kazanın etkisiyle traktörün devrildiği ve sürücüler Neşet A. ile Emrah Y., yanı sıra traktörde bulunan Ayla A.'nın yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden acil servis ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı bir inceleme başlatarak, olayın nedenlerini araştırmaya koyuldu.

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