Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerine ait merdivene çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.