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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı   

 Kayseri’nin Talas ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:59
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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı   

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı   
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Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Şehit Komandolar Caddesi ile Erciyes Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, İ.Ö. idaresindeki 38 BT 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede otomobilde bulunan Ülfet Özcanlar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ile birlikte F.N. ve F.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.  

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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