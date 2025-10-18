Karaman’ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda, M.K.’nin kullandığı 27 P 2314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavisi devam eden M.G.’nin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Bölgedeki yaya geçidi eksikliği, kazaların artmasına neden olduğu yönünde tartışmaları yeniden gündeme getirdi.