Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, zincirleme bir trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Olay, Sivas-Malatya karayolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli çıkışında meydana geldi.

Kaza, M.A. (49) yönetimindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil, Y.Ö. (34) idaresindeki 58 AEF 364 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı Fiat Tofaş marka hafif ticari aracın, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışmasıyla gerçekleşti.

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Kazada, araç sürücüleriyle birlikte M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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