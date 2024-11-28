Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 kişi can verdi

Samsun'un Ünye ilçesinde, Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona, Ünye istikametinde seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki 52 ADV 076 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazayı gören çevredekiler, hemen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile birlikte araçta bulunan 39 yaşındaki Muhammet Demir ve 17 yaşındaki oğlu Abdulsamet Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üç kişinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü İbrahim Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, olayın aydınlatılması için önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.