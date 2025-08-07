Otomobil kamyonet oldu! Çay bohçalarıyla doldu: Rize'de ilginç manzara

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize’de çiftçi Mümin Ali Köse (49), hasat ettiği çayları bohçalara doldurarak otomobilinin içi, bagajı ve kaportasında taşıyıp alım yerine ulaştırıyor.

Doğu Karadeniz'de başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu sürüyor.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-1-001.jpg

Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-2.jpg

YOLCULUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede kamyoneti olmayan bazı üreticiler, çayları otomobilleriyle taşıyor. Rize'nin Kendirli beldesinde yaşayan çay üreticisi Mümin Ali Köse, bahçesinde hasat ettiği çayları taşırken, 1991 model otomobilini tercih ediyor. Köse, topladığı yaş çayları bohçalara doldurup, aracının içi ve bagajının yanı sıra kaportası üzerinde taşıyıp, alım yerine götürüyor.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-3.jpg

Yaklaşık 700 kilograma kadar yaş çay yüklediği otomobiliyle virajlı yollarda 2 kilometre seyreden Köse'nin yolculuğuna dair görüntüler dikkat çekiyor.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-4.jpg

Dronla görüntülenen otomobille çay nakli, çay alım yerinde sona eriyor. Yöre halkının alışkın olduğu manzarayı gören yabancılar ise duruma şaşırdıklarını ifade ediyor.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-5.jpg

Çay zamanı otomobilinin kamyonete dönüştüğünü söyleyen Mümin Ali Köse, "Bu grup araçlar buranın eski atları, katırları görevini üstleniyor. Hem otomobil hem kamyon olarak kullanıyor. Pozisyona göre 5 bez ile 15 bez çay yüklenebiliyor. Bu araçların çekişleri güçlü, her türlü zorlu araziden çıkabiliyorlar. Bununla işimizi görüyoruz.

otomobil-kamyonet-oldu-cay-bohcalariyla-doldu-rizede-ilginc-manzara-yenicag-6-001.jpg

Üzerine ilave bagaj koyduk. Köy içerisinde çay bahçesinden alım yerine kadar kimseye ihtiyacımız olmadan çayımızı rahatlıkla götürüyoruz. Çay hasadı olunca roller değişiyor, emektar otomobil kamyonet görevi üstleniyor. Bize göre normal ama ilk kez görenler şaşırıyor" diye konuştu.

