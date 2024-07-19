Otomobil kamyonla çarpıştı otoyol trafiğe kapandı

Olay, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Sakarya yönüne doğru ilerleyen E.A. denetimindeki 58 VL 178 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.T. kontrolündeki 34 TP 5809 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışma sonucu ile kamyon yan yatarken, otoyol ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen ekipler trafiğe kapanan alanda çalışma gerçekleştirerek yolu tek şeritten yeniden ulaşıma açtı. Kazada her iki araç sürücüsü de hafif yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.