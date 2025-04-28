Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

Mersin'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kayarak kaldırıma çarptı. Otomobil, ters döndü sürücüsü ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin merkez Yenişehir İlçesi Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 NSA 81 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atarak ters dönen otomobilin hafif yaralanan sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı.

O anda çevredekiler kazanın şokuyla önce korktu, ardından da da bir kaç saniyelik şoktan sonra yardıma koştu.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!

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Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!