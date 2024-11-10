Otomobil kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen kadının sonu oldu

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen kadının sonu oldu

Mersin Erdemli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne sebebiyet verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden oldu. Çöp konteyneri ve refüje çarparak durabilen otomobilin kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki Volkswagen polo marka 06 EKS 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak kaldırımda yaya olarak giden Emel Özdemir'e çarptı, ardından da dinlenme parkına girerek çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın çarptığı Özdemir'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü, sürücü E.Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ana yolda hız savrularak gelme anları ile kaldırımda yürüyen kadına çarpması ile bir kadının da da saniyelerle kurtulma anları yer aldı.

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