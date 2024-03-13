Otomobil kontrolden çıkınca elektrik direğine çarptı

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıkınca elektrik direğine çarptı
Çorum'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, Adnan Menderes caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı.

Otomobil cadde üzerindeki orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasara neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine YEDAŞ ve polis ekipleri geldi.

Kaza yapan araç çekici ile olay mahallinden kaldırılırken, hasar gören aydınlatma direğinde de YEDAŞ ekipleri çalışma yaptı.

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