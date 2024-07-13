Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu

Nevşehir’de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazada 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nevşehir'de otomobilin kontrolden çıkarak bir bahçeye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olay, 350 Evler Mahallesi Bayır Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleşti. Nurten D., aracıyla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir evin bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sürücü Nurten D. ve yolcu Aysu D., Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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