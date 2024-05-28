Otomobil kontrolden çıkıp taklalar attı: 3 yaralı

Düziçi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda gerçekleşen bir trafik kazası, korku dolu anlara sebep oldu.

27 AV 231 plakalı otomobil, sürücüsü Buket B.'nin kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada, araçta bulunan Muharrem G. ve Ayşe G. isimli yolcular da yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.