Otomobil kontrolden çıktı duvara çarpıp savruldu

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıktı duvara çarpıp savruldu

Aksaray'da bir otomobil bahçe duvarına çarparak savruldu. Kazada araç hurdaya döndü.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarpıp yola savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

aw499330-05.jpg

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yani sanayiden şehir merkezi istikametine seyreden Hüseyin Ö. (33) idaresindeki 68 AEA 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

aw499330-03.jpg

Ardından yola savrulan otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil ağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw499330-01.jpg

Polisin araştırma yaptığı kazayla ilgili Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacak
Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacak
Sedef Kabaş'tan Bakan Tekin'e dikkat çeken sorular...
Sedef Kabaş'tan Bakan Tekin'e dikkat çeken sorular...
Kütahya'da deprem (18 Temmuz 2025)
Kütahya'da deprem (18 Temmuz 2025)
Muş’ta silahlı ve sopalı kavgada uyarı ateşi açıldı
Muş’ta silahlı ve sopalı kavgada uyarı ateşi açıldı
Okul otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Okul otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı