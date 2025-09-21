Otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu yaşanan korkunç kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Sungurlu'ya bağlı Arıcı köyü yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet G. yönetimindeki otomobil, Arıcı köyünden Sungurlu yönüne ilerlerken köprüden aşağı yuvarlandı. Köprüden düşerek takla atan ve ters duran aracı fark eden diğer şoförler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sungurlu itfaiyesi ekipleri gönderildi. Kazada, sürücü Mehmet G. ile araçta yolcu olarak bulunan Alperen A. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken sürücü Mehmet G.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

