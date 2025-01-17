Otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpmanın ardından araç, demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yer alan Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Poyraz'ın kullandığı 16 CAU 42 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada Mehmet Poyraz ve Zeynep Poyraz hafif yaralanırken, Muharrem Poyraz ve Fatma Poyraz ağır yaralandı. Ağır yaralanan Muharrem Poyraz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yol, tek şeride düşürüldü. Otomobilin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Bursa polisi, kazayla ilgili olarak tahkikat başlatırken, olayın nedenine dair detaylı inceleme sürüyor.

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