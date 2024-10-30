Otomobil küle döndü, sürücü şans eseri kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil küle döndü, sürücü şans eseri kurtuldu

Kars'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil alev topuna dönüp yanarken, kamyonet ise yan yattı.

Kaza; Kars-Ani Ören karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği kazada Ani istikametinden Kars'a seyir halindeki 54 HC 638 otomobil ile Kars'tan Ani istikametine seyir halindeki 36 EP 233 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yan yatarken, LPG'li otomobil ise alev topuna döndü. Alev alev yanmaya başlayan otomobil sürücüsünü ise yanmaktan son anda devrilen kamyonetin sürücüsü kurtardı. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine sevk edilen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil tamamen yanarak küle dönerken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

otomobil küle dönü, sürücü şans eseri kurtuldu

otomobil küle dönü, sürücü şans eseri kurtuldu

otomobil küle dönü, sürücü şans eseri kurtuldu

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