Otomobil markete daldı! Canını kıl payı kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil markete daldı! Canını kıl payı kurtardı

Muğla'da bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek markete dalıyor. Market çalışanı ise kazadan kıl payı kurtarıyor.

Olay, gece saatlerinde Muğla Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yol üzerinde hızla ilerleyen 01 B 6197 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete daldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

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MARKET ÇALIŞANI CANINI ZOR KURTARDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor. O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.

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