Otomobil mermerlerin üzerine devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçesindeki mermerlerin üzerine devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şerif Ali Deligöz idaresindeki 54 DD 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin bahçesinde bulunan mermerlerin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Deligöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi merkezine götürüldü.