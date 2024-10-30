Otomobil metrelerce sürüklendi

Kaynak: İHA
Otomobil metrelerce sürüklendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı. Kazada kamyonun kör noktasına gelen otomobil metrelerce sürüklendi. Yaralananın olmadığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken trafikteki dikkatin önemi ortaya çıktı.

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"KAMYON OTOMOBİLİ 50 METRE SÜRÜKLEDİ"

Kazayı gören vatandaş Mehmet Ali Gürsoy, "Hafriyat kamyonu geliyordu ve bir otomobile çarptı. Kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Burada haftada bir defa kaza oluyor. Kamyonlar hızlarını aldıktan sonra yavaşlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

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