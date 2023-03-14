Otomobil minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı 

Kaza, Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki güzergahında ilerleyen H.A. (26) idaresindeki 22 M 4041 plakalı şehir içi minibüsü, kavşak noktasından Fehmi Kubilay Caddesi'ne doğru dönüş yaptı. Manevra yapan ve içinde yolcularını taşıyan minibüse, aynı yönde arkasından ilerleyen A.G. (20) yönetimindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil yan tarafından çarptı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, otomobil sürücüsünün cadde üzerinde çok hızlı ilerlediği iddia edildi.

Kaza anları ise bölgedeki bir büfenin güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, polis ve belediye kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Kazada iki tarafın şoförleri ile birlikte yolcu minibüsü içinde yolcu olan İ.K. (20), E.Ö. (18) ve B.E. (18) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)