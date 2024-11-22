Otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

Mardin’de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına takla atarak yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına takla atarak yuvarlandı. Araçtaki 5 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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