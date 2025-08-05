Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametine seyir halindeki Burak Ç. (18) idaresindeki 68 AFE 996 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 AFR 887 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte yola savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
UEFA'dan Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a görev
UEFA'dan Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a görev
Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Saman yüklü kamyonet alev topuna döndü
Saman yüklü kamyonet alev topuna döndü
Cemal Enginyurt suskunluğunu bozdu!
Cemal Enginyurt suskunluğunu bozdu!
Yunus Akgün yuvada kaldı
Yunus Akgün yuvada kaldı