Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı



Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametine seyir halindeki Burak Ç. (18) idaresindeki 68 AFE 996 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 AFR 887 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte yola savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.