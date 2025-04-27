Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Düzce'de D-100 kara yolunda otomobil, yoldan karşıya geçen motosiklete çarptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu adliye mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Caner Erden idaresindeki 81 AEL 770 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Sinan Çoban'ın kullandığı 81 AEJ 575 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada Sinan Çoban, Caner Erden ile hamile olan eşi Pınar Erden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 3 yaralı

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