Otomobil öğrencilerin arasına daldı! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

Ankara Beypazarı'nda otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı.

2 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.

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Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

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