Otomobil öğrencilerin arasına daldı! O anlar kamerada

2 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.