Otomobil park halindeki sürücü kursu aracına çarptı

İstanbul Çekmeköy'de iddiaya göre otomobiliyle hız yapan sürücü, park halindeki sürücü kursu aracına çarptı. Kazada sürücü kursu eğitmeni yaralandı.

KAYNAK: DHA
Otomobil park halindeki sürücü kursu aracına çarptı

İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 34 VT 9585 plakalı sürücü kursu aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü kursuna ait otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarındaki bahçede durabildi. Araçtaki sürücü kursu eğitmeni Halit Çelik, yaralanırken kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken, yaralı Halit Çelik daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan cadde, çekici ile araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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