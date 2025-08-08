Dümdüz olan araçta can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van’ın İpekyolu ilçesinde park durumundaki tıra arkadan çarpan otomobilde yer alan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre kaza, gece vakitlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde gerçekleşti.

Gökhan Acar idaresindeki Volkswagen marka otomobil, yol kenarında park halinde duran briket yüklü MAN marka tırın altına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

aw513124-01.jpg

Ekipler ve vatandaşlar otomobilde mahsur kalan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu. Yoğun bir çalışma neticesinde Gökhan Acar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ekipler bu kez yolcu koltuğunda bulunan Baran Aydın'ı çıkarmak için harekete geçti.

Kişi sıkıştığı yerden çıkartılamayınca tırın dorsesi vinç desteği ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar dorsedeki briketleri yere boşalttı.

aw513124-13.jpg

Ardından vinç yardımıyla otomobil tırın altından çıkartıldı. Ekipler daha sonra şahsı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şahsın olay mahallinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı Gökhan Acar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hurda haline gelen otomobil çekici ile olay yerinden götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

