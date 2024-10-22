Otomobil pazarında düşüş devam ediyor

Eylül 2024’te Avrupa Birliği’nde binek otomobil kaydı, bir önceki yıla göre %6.1 azalarak 809,163 birime düştü. Bu, Ağustos ayındaki %18.3'lük düşüşe kıyasla daha hafif bir gerileme oldu. Böylece binek otomobil kayıtları, iki ay üst üste azalmış oldu. Bölgedeki dört büyük pazardan üçünde olumsuz sonuçlar gözlemlendi. Fransa’da kayıtlar %11.1, İtalya’da %10.7 ve Almanya’da %7 azaldı. Öte yandan, İspanyol pazarı, Ağustos ayındaki %6.5’lik daralmadan sonra %6.3'lük bir artışla toparlandı.

Elektrikli araç kaydı ise %9.8 artarak 139,702 birime ulaştı ve pazar payı %17.3’e yükseldi. 2024’ün ilk dokuz ayında genel otomobil kayıtları, bir önceki yıla göre %0.6 artarak neredeyse 8 milyon birime ulaştı. Ancak yeni batarya elektrikli araçların pazar payı, Almanya’daki %28.6’lık düşüş nedeniyle geçen yılki %14’ten %13.1’e geriledi.