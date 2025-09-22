Otomobil piyasasında dengeler 1 gecede değişti! Kimler kazandı, kimler kaybetti?

Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatacak yeni karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye, bir yandan Çin’den ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirirken, diğer yandan ABD’den gelen araçlara yıllardır uygulanan yüzde 60’lık ek vergiyi bir gecede kaldırdı.

YENİ ORANLAR NE OLDU?

-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı

-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı



-Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanı kadar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Düzenlemeyle yerli üretimin pazardaki payı ve sektörün istihdamının korunması amaçlanıyor.

Düzenlemeye konu olan araçlarla ilgili başlamış işlemlerin tamamlanması amacıyla karar 22 Eylül'den 60 gün sonra uygulanacak.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu kararla birlikte Çin'den ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları arttı. Ayrıca Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin gümrük vergisi oranı azaldı.



ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azalırken Avrupa'da ve Güney Kore'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranında bir değişiklik yapılmadı.

HEDEFTE ÇİN MARKALARI VAR

Son iki yıldır sürekli artan ek vergiler Çinli markaları yeniden hedef aldı. 2023’te elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi konulmuştu. Bu oran 2024’te tüm yakıt türlerine genişletildi. Yılbaşından bu yana içten yanmalı motorlu Çin araçlarına yüzde 50, elektrikli ve hibritlerine ise yüzde 40 ek vergi uygulanıyor.



TESLA FİYATLARI ARTACAK MI?

Tesla'nın Türkiye'de tek satılan modeli Model Y, Almanya'nın başkenti Berlin'deki fabrikada üretilerek Türkiye'ye getiriliyor. Bu sebeple fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Ancak marka artık ABD'de ürettiği ve vergi nedeniyle Türkiye pazarına getirmediği otomobilleri getirebilecek.