Otomobil piyasasında dengeler değişti! Yüzde 4 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarıldı

Binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrikli araç alacaklar dikkat! ÖTV oranlarında flaş değişiklik

Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi.

Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

YÜZDE 4'TEN YÜZDE 50'YE ÇIKARILDI

Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

ÖTV artırıldı, otomobil almak artık daha zor!

AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK

Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.

Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI PICK-UP'TA HİSSEDİLECEK

"Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

Düzenleme ile birlikte pick-up segmentteki araçları ÖTV oranları %4’ten %50’ye yükseldi. Sıfır fiyatlara doğrudan etki edecek düzenleme ile birlikte Ford Ranger marka bir pick-up'ın başlangıç paketi fiyatı 2 milyon 960 bin 300 TL’den 4 milyon 269 bin 663 TL’ye çıktı. Volkswagen Amarok marka bir aracın da başlangıç paketi fiyatı 3 milyon 182 bin TL’den 4 milyon 589 bin 421 TL’ye ulaştı.