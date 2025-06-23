Otomobil piyasasında endişelendiren durum! "Bu çok ciddi bir artış"

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni ÖTV artışı kanun teklifinde yer alan otomotivdeki düzenlemeler kafaları karıştırdı. Bu teklif otomobil almayı planlayanlarda bir endişe yarattı.

Teklifte yer alan 14. madde kapsamında, zaten Cumhurbaşkanı’nın sahip olduğu otomotivde uygulanan ÖTV’de farklı oranlar belirleme, bu oranları indirme veya artırma yetkisi genişletildi. Bu yetkiye fosil yakıtlı araçları ilgilendiren motor silindir hacmi ile elektrikli araçları ilgilendiren menzil ve batarya kapasitesi ifadeleri de eklendi. Böylece Cumhurbaşkanı, örneğin; elektrikli araçların batarya kapasitelerine göre ÖTV oranı belirleyebilecek. Henüz belirlenmiş bir şey yok ancak bu maddeler olası bir hazırlığın altyapısı olarak da yorumlanıyor.

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ÖTV ARTIŞI OLACAK MI? ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Youtube video üreticisi Mesut Bıyık, otomobil almayı düşünenlere yapmaları gereken planlama ile ilgili akıllarında dolaşan sorulara yanıt verdi.

Bıyık, "Şu sıra herkesin kafasında bu soru var. Çünkü Meclis'e ÖTV düzenlemesi için yeni bir yasa teklifi sunuldu ve konuya hakim olan olmayan herkes yorum yaptı. Hatta; "ÖTV %45'ten %80'e çıkıyor" diye haber yapanlar bile oldu. Kimi iyi niyetle ve bilgisizlikten, kimi algı niyetiyle. Peki bu doğru mu? Açık ve net şekilde cevaplayacağım ama önce mevcut duruma bir bakalım.

Yürürlükteki yasaya göre ÖTV oranları %45'ten başlıyor, %50, 60, 70, 80, 150 ve 220 şeklinde devam ediyor. Fakat motor hacminin yanı, sıra fiyat matrahı da söz konusu olduğu için 45, 50, 60 ve 70 oranlarında araç kalmadı. Uzun süredir yok. En düşük fiyatlı otomobiller bile %80 ÖTV diliminde yer alıyor. Peki Meclis'e sunulan yeni düzenleme ne getiriyor? Fiili olarak uygulamada bir karşılığı olmayan %45, 50, 60 ve 70 oranları kaldırılıyor. Yeni teklif bu; Defacto durumu yasal zemine taşıyor. Teklife göre yeni ÖTV oranları %80'den başlayacak, %150 ve 220 olarak aynen devam edecek.

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"BİZİM İŞİMİZ DAHA ÇOK VERGİ TOPLAMAK"

Hepimizin beklentisi mevcut yasadaki matrahların yükseltilmesi, dolayısıyla en azından yerli üretim araçlarda ÖTV'nin bir miktar düşmesiydi. Ama hükümet topladığı vergiden feragat etmek istemedi. Daha net söyleyeyim, kafanız da netleşsin, yeni düzenleme bir konu dışında aslında hiçbir değişiklik getirmiyor. ÖTV nedeniyle araç fiyatlarında düşüş olmayacağı gibi, artış da olmayacak. Bir kategori hariç, bu teklifin hepimizi, özellikle de beni kızdıracak olan tarafı 4x4 pickuplar için teklif edilen, %50'lik ÖTV oranı. Neden beni kızdırdığını anlatayım. 2003 öncesi 4x2 pikuplar ticari 4x4'ler yüksek motor hacimleri nedeniyle lüks binek sınıfında vergilendiriliyordu. Yani bugünkü ÖTV uygulamasıyla anlatacak olursak %150 ve %220 kategorisindeki araçlarla aynı vergi alınıyordu. O dönem Yıldız Teknik Üniversitesi ile düzenlediğim Otomotiv Zirvesinde ve sonrasında yaptığım çalışmalarla 4x4 pikapların ticari araç vergi kapsamına alınmasına önayak oldum. Böylece 4x2 - 4x4 ayrımı olmaksızın motor hacmi 3.2 litrenin altında olan tüm pikaplar %4 diliminde vergilendirildi. ÖTV düşmüştü ama hükümet MTV'yi düşürmemişti. Bunun için de çok çaba sarf ettim. Hatta dönemin Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu'na telefonla ulaşıp, "4x4 pikaplar ÖTV'de ticari araç kapsamına alındı ama MTV'de lüks binek kaldı, bunun da düzenlenmesi gerekmez mi" diye sormuş ve; "Bizim işimiz daha çok vergi toplamak, bize kalsa ÖTV'nin düşürülmesini de istemezdik" cevabı almıştım.

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"BU ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ"

Anlayacağınız bu 4x4 pickup'lar vergi toplayıcılarının her zaman gözüne batıyor. Şimdi her ne kadar lüks binek sınıfı kadar yüksek ÖTV dilimine girmese de ÖTV %4'ten %50'ye çıkarılmak isteniyor. Anlayacağınız bu yeni teklifin fiyat artışına sebep olacağı sınıf 4x4 pickuplar olacak. İnternet ortamındaki kimi haber sitelerinde hibrit araçlarda oranın değişeceği, dolayısıyla %30'luk bir fiyat artışı olacağı şeklinde haberler çıktı. Bu doğru değil. Evet hibrit araçlardaki eskiden %130 olan ÖTV oranı %150 olacak. Ama bu fiyatlarda bir değişikliğe sebep olmayacak. Çünkü %130 olan vergi dilimi tıpkı 45, 50, 60, 70 gibi fiili olarak geçerliliği olmayan bir oran, o da kaldırılıp sadeleştiriliyor. Toparlayacak olursak, zaten %80 olan en düşük ÖTV oranı aynen kalıyor. Fiyat matrahına bağlı olduğu için mevcut piyasada hiçbir geçerliliği olmayan %45, 50, 60, 70 ve %130 oranları kaldırılıyor. %150 ve 220 oranları da olduğu gibi devam ediyor. Yani otomobillerde ÖTV nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Tek fiyat artışı; ÖTV'si %4'ten %50'ye çıkacak olan 4x4 pickuplarda görülecek. Bu çok ciddi bir artış. Umarım bu teklif yasalaşmadan düzeltilir. Yoksa pazarı çok olumsuz yönde etkiler" açıklamasında bulundu.