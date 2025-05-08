Otomobil piyasasında yer yerinden oynayacak! İki dev firma güçlerini birleştirdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil piyasasında yer yerinden oynayacak! İki dev firma güçlerini birleştirdi!

Tayvan merkezli Foxconn’un iştiraki Foxtron ile Japon otomotiv markası Mitsubishi Motors, stratejik bir ortaklık kurmak için güçlerini birleştiriyor. İşte detaylar…

Tayvan merkezli Foxtron ile Japon otomotiv markası Mitsubishi Motors, elektrikli araç üretme alanında iş birliği yapmak için ortak bir projeye hazırlanıyor.

Prensipte anlaşmaya varan iki dev şirketin anlaşma detaylarına göre, üretilmesi planlanan elektrikli araç modelinin tasarım süreci tamamen Foxtron’un mühendislik ekibi tarafından yürütülecek. Aracın üretimi ise Tayvan’daki Yulon Motor tesislerinde yapılacak.

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OKYANUSYA ÜLKELERİNDE SATIŞA ÇIKARILACAK

Öte yandan hedef pazarın Okyanusya bölgesi olduğu açıklandı. Planlara göre, Mitsubishi için üretilecek yeni elektrikli araç modeli 2026 yılının ikinci yarısında Okyanusya ülkelerinde satışa çıkarılacak.

FOXCONN HEDEF BÜYÜTÜYOR

Foxconn, şubat ayında, Fransız otomotiv devi Renault’un bazı hisselerine talip olduğunu da duyurmuştu. Foxconn, bu hamlesiyle elektrikli araç pazarındaki büyüme arzusunu bir kez daha gözler önüne sermişti. Mitsubishi ile gerçekleştirilecek bu yeni girişim, Foxconn’un yöneldiği bu sektörde kalıcı ve güçlü bir aktör olma yolunda ne denli kararlı olduğunu gösteriyor.

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