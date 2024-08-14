Otomobil piyasasındaki duraksamanın nedeni belli oldu: Türkiye elektrikli motorlarda 7. büyük pazar seçildi

Çevre duyarlılığının her geçen gün artmasıyla birlikte ortaya çıkan elektrikli otomobil trendi, şimdi de iki tekerlekli araçlarda görülmeye başlandı. 80'den fazla pazarda tüm marka ve modellerin aylık satışlarını takip eden araştırma şirketi MotorCyclesData’nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl iki tekerlekli araçlarda global çapta neredeyse 10 milyon satış yapıldığı kaydedilirken; satışlarında %290’lık yükseliş yakalayan Türkiye, Avrupa bölgesinde en büyük yedinci pazar olarak öne çıktı. Ülkemizdeki bu yönelimin izini süren yeni nesil motosiklet markası TALARIA ise İtalya’nın yerel polis teşkilatında da kullanılan motorlarıyla Türkiye pazarına giriş yaptıklarını duyurdu.

Yeni nesil elektrikli motosikletlerin çevre dostu olması ve düşük bakım gereksinimleri nedeniyle dünyanın dört bir tarafında tercih edildiğini belirten TALARIA Türkiye Bölge Yöneticisi Ahmet Bolat, “Konforlu sürüş, yüksek performans, verimli enerji kullanımı gibi avantajlara sahip olan bu yeni nesil araçlarla Türkiye pazarına giriş yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm dünyada sevilerek kullanılan ürünlerimizin Türkiye’de de aynı ilgiyi göreceği konusunda iddialıyız” dedi.

“ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER PETROLE BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRIYOR”

“Günümüzde çevresel duyarlılığın artmasıyla birlikte yakın gelecekte benzinli motorların yerini tamamen elektrikli motorların alacağı öngörülüyor” diyen TALARIA Türkiye Bölge Yöneticisi Ahmet Bolat, elektrikli motorların avantajlarını şu şekilde sıraladı: “Elektrikli motorlar güneş ve rüzgar enerjisi gibi petrole kıyasla daha kolay bulunan enerji türleri ile çalışabiliyor. Petrol gibi bağımlılık gerektirmiyor. Elektrikli motosikletlerin şarj maliyeti, fosil yakıt maliyetlerine göre genellikle daha düşük oluyor. En yeni teknolojilerle donatılmış olduğu için de sürüş deneyimini iyileştiriyor ve güvenliği artırıyor.”

“BENZINLI ARAÇLARA KIYASLA YAKIT VE BAKIM MALIYETLERI DAHA EKONOMIK”

Elektrikli motorların seri hız değişimi sayesinde benzinli motorlara göre çok daha iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Ahmet Bolat, “Elektrikli motorlar yüksek tork üretmeleri sayesinde, ilk hareketten son hızlanmasına kadar maksimum güç üretiyor. Aynı zamanda manyetik frenleme özelliği sayesinde kontrol edilebilir, etkili bir fren yapısına sahip. Kısacası elektrikli motorlar, klasik benzinli motorlara göre çok daha seri bir şekilde hızlanıp yavaşlayabiliyor. Benzinli araçlara kıyasla değiştirilmesi ve onarılması gereken parça sayısı daha az olduğu için de bakım ve onarım maliyeti de daha düşük” ifadelerini kullandı.

“SON TEKNOLOJI VE MODERN ÜRETIM SÜREÇLERINI BIRLEŞTIRIYORUZ”

TALARIA Türkiye Bölge Yöneticisi Ahmet Bolat, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

“TALARIA’nın motosikletleri, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte üretiliyor. Markamız, son elektrik teknolojisini ve modern üretim süreçlerini birleştiriyor. Verimli, çevik ve sürüşü heyecan verici hale getiren yüksek teknolojili araçlar geliştiriyor. Bu özelliklerinden etkilenen İtalya’nın Abuzzi kentindeki yerel polis teşkilatı ve İngiltere’deki 2. Tabur Paraşüt Alayı da ekipmanlarına TALARIA‘yı dahil etti. Dünya çapında üne sahip olan motosikletlerimiz, yaklaşık 220 ülkede kullanılıyor.”