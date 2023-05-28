Otomobil refüje devrildi: Sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Antalya’da otomobilin refüje devrildiği kazada sürücü Ahmet Ege Karaçar (25) yaşamını yitirdi, eşi Kübra Karaçar (26) ağır yaralandı.

Otomobil refüje devrildi: Sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Kaza, Korkuteli- Antalya kara yolunun Yazır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ege Karaçar idaresindeki 07 SBC 38 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Ege Karaçar olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Kübra Karaçar ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kübra Karaçar, tedavi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Ege Karaçar'ın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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(Kaynak: DHA)

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