Uyuşturucu kullanım yaşı her geçen gün düşmekte. Emniyet ekipleri, son zamanlarda hızla yayılan metamfetamin adlı uyuşturucunun ülkeye girişini engellemek adına büyük bir özveri gösteriyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu getireceğini belirledi. Serik'te durdurulan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Uyuşturucu maddenin aracın alt kısmına gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine detaylı çalışma için otomobil sanayiye götürüldü.

ARAÇ TAMİRHANEDE SÖKÜLDÜ

Bir tamirhanede sökülen otomobilin şaftına özel düzenekle yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.