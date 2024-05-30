Otomobil şarampole devrildi

Şavşat ilçesinde Oba köyünden Şavşat istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Muhsin Dursun, Şartul mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilirken sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazaya tanıklık eden Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar personellerin yardımıyla araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.