Mardin'in Derik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Çukursu Mahallesi’nde meydana geldi. İsim ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Medine Ö. (65), Ferhat Ç. (38), Ruken Ç. (35), Yahya Ç. (6), Gülsüm Ç. (5), Ekrem Ç. (4) ve Fatma Ç. (2) yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.