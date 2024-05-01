Otomobil şarampole uçtu. 1’i bebek 6 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole uçtu. 1’i bebek 6 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kaza sonucu 1’i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gücük köyü tren istasyonu yakınlarında gerçekleşti.

N.I. kontrolündeki 58 ACJ 751 plakalı Ford marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

aw194666-02.jpgOlayda sürücü N.I. ile D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve adı bilinmeyen bir bebek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

aw194666-03.jpgYaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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