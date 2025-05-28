Otomobil şarampole uçtu! 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil şarampole uçtu! 4 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı-Hamidiye karayolunda seyir halindeki 34 JJ 752 plakalı otomobil sürücüsü Selami Ç. (59) bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü Selami Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Nuran Y., Rüstem G. ve Mustafa D. yaralandı.

Yaralılardan 3'ü olay yerinde tedavisi yapılırken, Mustafa D., tedbir amaçlı Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil şarampole uçtu! 4 yaralı

Otomobil şarampole uçtu! 4 yaralı

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