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Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin 15 metreden şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:10
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Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı

Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
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 (DHA)- Alaşehir'deki Kaza, saat 19.00 sıralarında Toptepe mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Arif Demir, 26 PE 625 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole uçtu ve takla attı.

 Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Arif Demir, eşi Gülseren Demir (59), İsa Yıldırım (53) ve eşi Ayşe Yıldırım (49) yaralandı. Otomobilde bulunan yaralılar çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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