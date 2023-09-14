Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Hazro ilçesinden Kulp ilçesine seyir halinde olan Ahmet Söker idaresindeki 21 ADJ 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu ile arkadaşı sürücü Ahmet Söker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi’ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.