Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı var

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Bekir T. idaresindeki 23 ADJ 712 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya Karayolunun 25. Kilometresinde kardan dolayı kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Bekir T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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