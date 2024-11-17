Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı var

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı var

Çorum Alaca'da otomobilin şarampole devrilmesi neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir D. yönetimindeki 23 LS 663 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile Hatice D., Zeytun G. ve Meryem T. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralıları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı