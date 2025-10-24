Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir ndenle aniden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Otomobildeki Abdülkerim Kahraman’ın feci kazada hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi ise otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.