Otomobil satışları yüzde 26’nın üstünde arttı: İşte en çok satan segmentler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,92 artarak 184 bin 960 adet oldu.

Eylül'de otomobil satışları yıllık yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,66 artarak 22 bin 28 adet oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise Ocak-Eyül döneminde yıllık yüzde 25,71 artarak 110 bin 302 adet olarak kaydedildi.

PAZARIN YÜZDE 82'Sİ VERGİSİ DÜŞÜK OTOLARDA

Verilere göre otomobil pazarı segmentlere göre bakıldığında; pazarın yüzde 82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturduğu görülürken, C segmenti otomobillerun 416 bin 257 adetle yüzde 56 pay, B segmenti otomobillerun de 191 bin 817 adetle yüzde 25,8 pay aldığı izlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66,5 arttış gösterirken, otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 72,2 artış kaydetti.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre de yüzde 47,2 arttı.